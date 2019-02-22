UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu

İSTANBUL/ DHA<br><br>UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.<br><br>Kurada aynı ülkeden takımların eşleşmesine izin verilirken, bu turda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta oynanacak.<br><br>Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın<br><br>başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.<br><br>AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE: <br><br>Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Benfica (Portekiz)<br><br>Zenit (Rusya) - Villarreal (İspanya)<br><br>Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa)<br><br>Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna)<br><br>Eintracht Frankfurt (Almanya) - Inter (İtalya)<br><br>Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)<br><br>Valencia (İspanya) - Krasnodar (Rusya)<br><br>Sevilla (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)