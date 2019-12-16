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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi yapıldı.

16.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:42UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi
UEFA Ligi'nde son 32 turu kura çekimi yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 32 turu eşleşmeleri, 'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu.

Aynı ülke ya da gruptan takımların eşleşemeyeceği çekilişe, Avrupa Ligi gruplarında ilk iki sırayı alan 24 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 takım katıldı.
Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Medipol Başakşehir, 'in Sporting Lizbon takımıyla eşleşti.
İlk maçlar 20 Şubat, rövanşları ise 27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak. Medipol Başakşehir, ilk karşılaşmasını deplasmanda oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri şöyle:
Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Medipol Başakşehir
Getafe (İspanya) - Ajax (Hollanda)
Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz)
Kopenhag (Danimarka) - Celtic (İskoçya)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre)
Cluj (Romanya) - Sevilla (İspanya)
Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere)
AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya)
Club Brugge (Belçika) - Manchester United (İngiltere)
Ludogorets (Bulgaristan) - Inter (İtalya)
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç)
Roma (İtalya) - Gent (Belçika)
Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)

Portekiz, İsviçre, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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