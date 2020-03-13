UEFA Avrupa Ligi'nde toplu sonuçlar
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda bu akşam 6 karşılaşma oynandı.
13.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:00
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda bu akşam 6 karşılaşma oynandı. Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir , sahasında Danimarka temsilcisi FC Kopenhag 'ı 1-0 yenerek rövanş için büyük avantaj elde etti.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçlarında 6 karşılaşma oynandı. Medipol Başakşehir, sahasında Danimarka ekibi FC Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti. Gecenin en farklı skoruna ise Manchester United imza attı. İngiliz ekibi deplasmanda Avusturya ekibi LASK takımını 5-0'la geçti. Öte yandan Sevilla - Roma ve Inter - Getafe maçları korona virüs tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlar şöyle:
Medipol Başakşehir: 1 - Kopenhag: 0
Eintracht Frankfurt: 0 - Basel: 3
LASK: 0 - Manchester United: 5
Wolfsburg: 1 - Shakhtar Donetsk: 2
Rangers: 1 - Bayer Leverkusen: 3
Olympiakos: 1 - Wolverhampton: 1
(İHA)
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçlarında 6 karşılaşma oynandı. Medipol Başakşehir, sahasında Danimarka ekibi FC Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti. Gecenin en farklı skoruna ise Manchester United imza attı. İngiliz ekibi deplasmanda Avusturya ekibi LASK takımını 5-0'la geçti. Öte yandan Sevilla - Roma ve Inter - Getafe maçları korona virüs tedbirleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlar şöyle:
Medipol Başakşehir: 1 - Kopenhag: 0
Eintracht Frankfurt: 0 - Basel: 3
LASK: 0 - Manchester United: 5
Wolfsburg: 1 - Shakhtar Donetsk: 2
Rangers: 1 - Bayer Leverkusen: 3
Olympiakos: 1 - Wolverhampton: 1
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Güncel
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Güncel
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Güncel
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Güncel
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü