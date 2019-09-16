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UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu

Türk takımlarının grup aşamasında yapacakları ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

16.09.2019 14:24

Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında 19 Eylül Perşembe günü oynanacak ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

BEŞİKTAŞ MAÇINA ESTONYALI HAKEM!

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, K Grubu'nda Slovakya'da Slovan Bratislava'yla karşılaşacak Beşiktaş'ın maçını Estonya'dan hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Silver Koiv ve Aron Harsing yapacak.

TRABZONSPOR MAÇINDA JUG DÜDÜK ÇALACAK

C Grubu'nda İspanya deplasmanında Getafe'ye konuk olacak Trabzonspor'un maçında ise Slovenya'dan Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını vatandaşları Matej Zunic ve Grega Kordez üstlenecek.

BAŞAKŞEHİR-ROMA MAÇINA İSPANYOL HAKEM

Medipol Başakşehir'in J Grubu'nda İtalya'da Roma'yla yapacağı maçı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Fernandez'in yadımcılıkları görevinde ise vatandaşları Roberto Alonso ve Teodoro Sobrino bulunacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu

Başakşehir, Avrupa, Spor

YORUMLAR(3)
UEFA FB MAÇLARI TAKVİMİ:Real mardin-fb maçı ali palabıyık, club türüç-fb maçı fırat aydınus, kadıköy st cermen-fb maçı arda kardeşler
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KSK Lİ MESUT:Türk takımlarımız olan Beşiktaş, trabzonspor ve Başakşehir e başarılar dileriz. Diğer fransız ingiliz kırmaları beter olsunlar. işleri iyi gidince avrupalıyız derler, sıkışınca ülkeyi temsil ediyoruz destekleyin derler. Averaj takımı olur yine 6SARAY...
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PAPAZIN ÇAYIRINDA FEBEŞ:yazık ya:) adam napsın. gs real madrid psg burgge ile oynayacak. Sigma gibi mahalle takımdan 7 yemiş bir fb li ne hissetsin ki:)
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