Haberler » Spor » UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi grup müsabakalarının son haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in perşembe günü oynanacak maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

10.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:56UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

UEFA Ligi grup müsabakalarının son haftasında , ve Başakşehir'in perşembe günü oynanacak maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun kader maçında Başakşehir'in Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'a konuk olacağı karşılaşmada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto üstlenecek. Borussia Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

WOLVES-BEŞİKTAŞ MAÇINA LETONYALI HAKEM

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son haftasında Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Wolverhampton ile deplasmanda karşılaşacağı mücadeleyi Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. Molineux Stadyumu'nda yapılacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

BASEL-TRABZONSPOR MAÇINDA MAKEDON HAKEM GÖREV YAPACAK

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son hafta maçında Trabzonspor'un İsviçre'nin Basel takımı ile deplasmanda oynayacağı müsabakada Makedon hakem Aleksandar Stavrev düdük çalacak. Stavrev'in Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov üstlenecek. St. Jakob-Park'ta oynanacak karşılaşma TSİ 20.55'te oynanacak.



Trabzonspor, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:06 Red Bull M.E.O. geri dönüyor - Spor
15:00 Başakşehir'de Mönchengladbach hazırlıkları başladı - Spor
14:58 ING Basketbol Süper Ligi'ne yeni sponsor - Spor
14:56 Çiçeksepeti.com, ING Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsoru oldu - Spor
14:52 (özel) Galatasaray'ın gündemindeki Jesse ile ilgili hocasından açıklama - Spor
14:35 Gattuso ve Ibrahimovic aynı takımda buluşuyor - Spor
13:58 FETÖ'nün futbol yapılanması için istenen cezalar belli oldu - Spor
13:57 Fatih Terim Arda Turan'a Galatasaray kapılarını kapattı - Spor
12:10 Yıldız futbolcudan Trump'a ağır sözler! "O manyağı Beyaz Saray'dan çıkarmalı" - Spor
12:10 Chelsea'ye talip çıktı! 3 milyar Sterlin - Spor
10.12.2019 15:09:09