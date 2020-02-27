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UEFA Avrupa Ligi'nin en tecrübelisi Mehmet Topal

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında bugün evinde Sporting Lizbon'u konuk edecek olan Başakşehir'de Mehmet Topal, turnuvanın en tecrübeli oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

27.02.2020 20:35 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:35UEFA Avrupa Ligi'nin en tecrübelisi Mehmet Topal

UEFA Ligi Son 32 Turu ikinci maçında bugün evinde Sporting Lizbon'u konuk edecek olan 'de Mehmet Topal, turnuvanın en tecrübeli oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçını 3-1 kaybeden Başakşehir, evinde Sporting Lizbon karşısında tur için mücadele edecek. Turuncu-lacivertlilerde Mehmet Topal, şu an turnuvada 61 maçla Wolverhampton'ın kalecisi Rui Patricio ile beraber en tecrübeli oyuncu konumunda. Başakşehir'den önce formasını giydiği Galatasaray, Valencia ve Fenerbahçe ile de UEFA Avrupa Ligi maçlarına çıkan Topal, 6 da gole imza attı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu iki oyuncuyu 60 maçla Redbull Salzburg'lu Andreas Ulmer ve 51'er maçla Inter'li oyuncu Valero ve Ajax'ın yıldızı Huntelaar izliyor.

PAZARTESİ GÜNÜ SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, uzun süredir ağır bronşit olan ve dün takımla antrenmana çıkan Mehmet Topal, zorlu Sporting Lizbon maçının kadrosunda yer almadı. Topal'ın, teknik direktör Okan Buruk'un uygun görmesi halinde pazartesi günü oynanacak olan Gaziantep FK maçında yer alması bekleniyor.



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Kaynak: DHA

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