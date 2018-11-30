UEFA Avrupa Ligi: Sarpsborg: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç Sonucu)

UEFA Avrupa
Ligi I Grubu 5. maçında Beşiktaş
, deplasmanda Norveç
ekibi Sarpsborg ile karşılaştı. İlk yarıda 2-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak puanını 7'ye yükseltti ve gruptan çıkma şansını yükseltti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada sol kanattan Caner'in kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı önünde buluşan Ljajic, pasını Lens'e aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan şutu ağlarla buluştu. 2-1
66. dakikada sağ kanattan Lens'in ortasında altıpas noktası üzerinde Love'ın şutu filelere gitti. 2-2
90+1. dakikada Oğuzhan Özyakup
'un pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Lens, topu kalecinin üstünden ağlara yolladı. 2-3
Stat: Sarpsborg
Hakemler: Harald Lechner xx, Andreas Heidenreich xx, Maximilian Kolbitsch xx
Sarpsborg: Vasyutin x, Tveita x, Tamm x (Jörgensen dk. 50 x), Horn x, Thomassen xx, Nielsen x, Halvorsen xx, Zachariassen x, Heintz xxx (Amin Askar
dk. 68 x), Rashad Muhammed xxx (Jorgen Larsen dk. 89 ?), Mortensen xx
Yedekler: Aslak Falch, Kristoffer Larsen, Harmeet Singh, Mohammed Usman, Jorgen Larsen
Teknik Direktör: Geir Bakke
Beşiktaş: Karius x, Necip Uysal
x, Adriano x (Fatih
Aksoy dk. 78 x), Caner Erkin
xx, Vida xx, Dorukhan Toköz
x, Ljajic xxx, Oğuzhan Özyakup xx, Lens xxx (Erdem Seçgin dk. 90+2 ?), Mustafa Pektemek
x, Cyle Larin x (Vagner Love dk. 58 xx)
Yedekler: Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz
, Erdoğan Kaya
, Erdem Seçgin, Oğuzhan Akgün
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Rashad Muhammed (dk. 1), Heintz (dk. 6) (Sarpsborg), Lens (dk. 62 ve 90+1), Vagner Love (dk. 66) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Ljajic, Fatih Aksoy, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş) - İSTANBUL
Avrupa,Beşiktaş