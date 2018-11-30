30 Kasım 2018, 01:03
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UEFA Avrupa Ligi: Sarpsborg: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç Sonucu)

UEFA Avrupa Ligi: Sarpsborg: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç Sonucu)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Beşiktaş, deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında Beşiktaş, deplasmanda Norveç ekibi Sarpsborg ile karşılaştı. İlk yarıda 2-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak puanını 7'ye yükseltti ve gruptan çıkma şansını yükseltti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada sol kanattan Caner'in kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı önünde buluşan Ljajic, pasını Lens'e aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan şutu ağlarla buluştu. 2-1

66. dakikada sağ kanattan Lens'in ortasında altıpas noktası üzerinde Love'ın şutu filelere gitti. 2-2

90+1. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Lens, topu kalecinin üstünden ağlara yolladı. 2-3

Stat: Sarpsborg

Hakemler: Harald Lechner xx, Andreas Heidenreich xx, Maximilian Kolbitsch xx

Sarpsborg: Vasyutin x, Tveita x, Tamm x (Jörgensen dk. 50 x), Horn x, Thomassen xx, Nielsen x, Halvorsen xx, Zachariassen x, Heintz xxx (Amin Askar dk. 68 x), Rashad Muhammed xxx (Jorgen Larsen dk. 89 ?), Mortensen xx

Yedekler: Aslak Falch, Kristoffer Larsen, Harmeet Singh, Mohammed Usman, Jorgen Larsen

Teknik Direktör: Geir Bakke

Beşiktaş: Karius x, Necip Uysal x, Adriano x (Fatih Aksoy dk. 78 x), Caner Erkin xx, Vida xx, Dorukhan Toköz x, Ljajic xxx, Oğuzhan Özyakup xx, Lens xxx (Erdem Seçgin dk. 90+2 ?), Mustafa Pektemek x, Cyle Larin x (Vagner Love dk. 58 xx)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Erdem Seçgin, Oğuzhan Akgün

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Rashad Muhammed (dk. 1), Heintz (dk. 6) (Sarpsborg), Lens (dk. 62 ve 90+1), Vagner Love (dk. 66) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Ljajic, Fatih Aksoy, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş) - İSTANBUL Avrupa,Beşiktaş
30 Kasım 2018 Cuma 01:03