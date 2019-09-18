UEFA Avrupa Ligi: Slovan Bratislava - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında yarın deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle karşılaşacak. Süper Lig'de sezona kötü başlayan ve geride kalan 4 haftada sadece 4 puan toplayabilen Beşiktaş, Slovan Bratislava karşısından galibiyetle ayrılarak Avrupa macerasına iyi bir giriş yapmaya çalışacak. Slavan Bratislava - Beşiktaş maçı saati ve maç kadrosu ve canlı yayın kanal bilgisi haberimizde.

SLOVAN BRATİSLAVA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle karşı karşıya gelecek. Narodny Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI KADROSU

Beşiktaş'ın, Slovan Bratislava maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Georges N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Umut Nayir, Güven Yalçın.

UEFA AVRUPA LİGİNDE 115. MAÇ

Beşiktaş, Slovan Bratislava mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 115. kez mücadele edecek. Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 114 karşılaşmada 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 39 mağlubiyet gördü. Bu maçlarda 182 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 139 gol gördü.