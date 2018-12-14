UEFA Avrupa Ligi: Spartak Trnava: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç Sonucu)

Fenerbahçe
, UEFA Avrupa
Ligi D Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Slovakya
ekibi Spartak Trnava
ile karşılaştı. Geçtiğimiz hafta gruptan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler rakibine 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada orta alandan atılan uzun topla sağ kanatta topla buluşan Slimani'nin ceza sahasına girer girmez vuruşunda top yandan auta çıktı.
62. dakikada sağ kanattan Jailson
'un ortasında altıpas noktası üzerinde Barış'ın şutu farklı şekilde dışarı gitti.
64. dakikada sol kanattan yapılan ortada topla buluşan Kubilay'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
90. dakikada sağ kanattan Kubilay'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Ghorbani'nin vuruşu farklı şekilde üstten auta çıktı.
Stat: Antona Malatinskeho
Hakemler: Sanchez Martinez xx, Raul
Cabanero xx, Javier Rodriguez xx
Spartak Trnava: Martin Chudy xxx, Martin Toth x (Kulhanek dk. 64 x), Boris Godal xx, Matej Oravec xx, Vakhtang Tchanturishvili xx, Erik Jirka xx, Erik Grendel xx (Miesenböck dk. 81 ?), Lukas Gressak xxx, Davit Skhirtladze xx, Marek Bakos xx (Ghorbani dk. 75 x), Kubilay Yilmaz xxx
Yedekler: Urminsky, Janso, Luptak, Dangubic
Teknik Direktör: Radoslav Latal
Fenerbahçe: Harun Tekin
xx, İsmail Köybaşı
x, Martin Skrtel
x, Yiğithan Güveli x (Deniz Yılmaz
dk. 82 ?), Şener Özbayraklı
x, Jailson x, Diego Reyes x, Isla xx, Mahsun Çapkan x (Muhammet Çakı dk. 73 x), Barış Alıcı x, Slimani x
Yedekler: Erten Ersu
, Burak Albayrak, Batuhan Yılmaz
, Abdulcebrail Akbulut, Muhammed Gümüşkaya
Teknik Sorumlu: Erwin Koeman
Gol: Kubilay (dk. 41) (Spartak Trnava)
Sarı kartlar: Gressak, Grendel (Spartak Trnava), Şener, İsmail (Fenerbahçe) - İSTANBUL
Avrupa,Fenerbahçe,Spartak Trnava
14 Aralık 2018 Cuma 00:59