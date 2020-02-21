UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları! Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı oynanan karşılaşmalarla başladı. Avrupa'daki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir de Portekiz'de Sporting ile karşı karşıya geldiği karşılaşmalarla son 32 turu ilk maçalrı tamamlandı. Peki, Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı kaç kaç bitti. İşte, UEFA Avrupa Ligi toplu sonuçları!
SPORTİNG LİZBON MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU
Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Karşılaşmanın 3'üncü dakikasında Sporting, Sebastian Coates'in attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 44'üncü dakikasında Sportig farkı ikiye çıkardı. Sezon başında Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan Sporar yerden düzgün bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu karşılaşma ile sonuçlandı. Portekiz temsilcisi Sporting ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı başladı. Karşılaşmanın 51'inci dakikasında Luciano Vietto sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Bir anda Mert Günok ile karşı karşıya kalan 10 numaralı yıldız, Mert'in üzerinde aşırttığı topu ağlara gönderdi: 3-0. Karşılaşmanın 77'inci dakikasında sol kanattan yapılan ortaya Demba Ba topa vurmak istediği sırada, Fenerbahçe'de de forma giyen Neto'nun müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Edin Visca düzgün bir vuruş ile topu ağlara gönderdi.
Maç sonucu: Sporting Lizbon 3 - 1 Medipol Başakşehir
UEFA AVRUPA LİGİ TOPLU SONUÇLARI
Rangers 3 – 2 SC Braga
Wolverhampton Wanderers 4 – 0 RCD Espanyol
VfL Wolfsburg 2 – 1 Malmö FF
AS Roma 1 – 0 KAA Gent
APOEL Nicosia 0 – 3 FC Basel
Bayer 04 Leverkusen 2 – 1 FC Porto
AZ 1 – 1 LASK
Olimpiakos 0 – 1 Arsenal
Sporting Lisbon 3 – 1 Başakşehir
FC Kopenhag 1 – 1 Celtic
CFR 1907 Cluj 1 – 1 Sevilla FC
Getafe CF 2 – 0 Ajax
Club Brugge 1 – 1 Manchester United
Shakhtar Donetsk 2 – 1 Benfica
Eintracht Frankfurt 4 – 1 Red Bull Salzburg
Ludogorets 0 – 2 Inter
UEFA AVRUPA LİGİ SON 32 TURU RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN?
26 Şubat 2020 – Çarşamba
20:00 Braga – Rangers
27 Şubat 2020 - Perşembe
20:55 Basel - APOEL Nicosia
20:55 Malmö - Vfl Wolfsburg
20:55 AA Gent-Roma
20:55 Espanyol - Wolverhampton-
20:55 Porto - Bayer Leverkusen
20:55 LASK Linz - AZ Alkmaar
23:00 Manchester United - Club Brugge
23:00 Inter - Ludogorets Razgrad
23:00 Red Bull Salzburg - Eintracht Frankfurt
23:00 Benfica - Shakhtar Donetsk
23:00 Celtic - FC Copenhagen
23:00 Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon
23:00 Ajax - Getafe
23:00 Sevilla - CFR Cluj
23:00 Arsenal -Olympiakos