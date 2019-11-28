UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - Getafe: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa
Ligi C Grubu 5. haftasında Trabzonspor
, İspanyol ekibi Getafe
'yi ağırladı. Müsabakadan konuk ekip 1-0 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Kenedy'in sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topu önüne alan Mata düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
55. dakikada Kenedy'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Molina'dan önce topa müdahale eden Fernandes tehlikeyi önledi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Andris Treimanis xx, Haralds Gudermanis xx, Aleksejs Spasjonnikovs xx
Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Serkan Asan xx, Hosseini x (Campi dk. 70 x), Fernandes xx, Abdurrahim Dursun xx, Kerem Baykuş x (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 89 ?), Doğan Erdoğan xx, Abdulkadir Parmak xx, Avdijaj xx (Behlül Aydın dk. 59 x), Fıratcan Üzüm xx, Muhammet Akpınar xx
Yedekler: Uğurcan Çakır, Obi Mikel, Nwakaeme, Sörloth
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Getafe: Chichizola xx, Nyom xx, Djene xx, Bruno xx, Olivara xx, Portllo xx, Arambarri xx, Fajr xx, Kenedy xx (Cucurella dk. 86 ?), Molina xx (Angel Rodriguez dk. 62 x), Mata xx (David Timor dk. 73 x)
Yedekler: Soria, Suarez, Jason, Hugo Duro
Teknik Direktör: Jose Bordalas
Gol: Mata (dk. 50) (Getafe)
Sarı kartlar: Hosseini, Serkan Asan (Trabzonspor), Fajr, Nyom, Cucurella (Getafe) - TRABZON