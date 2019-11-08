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UEFA Avrupa Ligi: Wolfsberger: 0 - Medipol Başakşehir: 3

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaştı.

08.11.2019 08:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 08:50 UEFA Avrupa Ligi: Wolfsberger: 0 - Medipol Başakşehir: 3
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaştı. Turuncu-lacivertli ekip sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak grupta 7 puanla liderliğe yükseldi.
Maçtan dakikalar
7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fredrik Gulbrandsen, altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
36. dakikada Marcel Ritzmaier'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
43. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Marcel Ritzmaier'in şutu defanstan geri döndü.
59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Michael Liendl'nin altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
72. dakikada ceza sahası içinde Rnic'in yaptığı müdahale sonrası Skrtel yerde kaldı. Hakem Sandro Scharer penaltı noktasını gösterdi.
73. dakikada penaltı atışını kullanan Visca topu ağlara gönderdi. 0-1
84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yerden pasında Crivelli meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-2
87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ceza sahası ortasında Crivelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
Stat: Liebenau
Hakemler: Sandro Scharer xx, Stephane de Almeida xx, Bekim Zogaj xx
Wolfsberger: Kofler x, Sollbauer xx, Rnic x, Schmitz xx, Novak xx, Ritzmaier x, Leitgeb xx (Gollner dk. 88 ?), Liendl x, Schmid xx, Weissman xx, Niangbo xx (Schmidt dk. 81 ?)
Yedekler: Kuttin, Peric, Schmerböck, Sprangler, Wernitznig
Teknik Direktör: Gerhard Struber
Medipol Başakşehir: Mert Günok xxx, Clichy xx, Caiçara xx, Skrtel xxx, Ponck xx, Berkay Özcan xx (Arda Turan dk. 80 x), Azubuike xxx (Elia dk. 90 ?), Mehmet Topal xx, Edin Visca xxx, Crivelli xxxx, Gulbrandsen x (Aziz Behich dk. 88 ?)
Yedekler: Volkan Babacan, Epureanu, Robinho, Demba Ba
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Visca (dk. 73 pen.), Crivelli (dk. 84 ve 87) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Weissman (Wolfsberger), Clichy, Mehmet Topal, Crivelli (Başakşehir)
Kırmızı kart: Rnic (dk. 72) (Wofsberger)
(İHA)

Başakşehir, Avusturya, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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