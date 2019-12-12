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UEFA Avrupa Ligi: Wolverhampton: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile karşı karşıya geliyor.

12.12.2019 23:49 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:54UEFA Avrupa Ligi: Wolverhampton: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
UEFA Ligi K Grubu son hafta maçında , deplasmanda İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Rebocho'nun yerden sert yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından dışarı gitti.

42. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Neves'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Molineux Ground

Hakemler: Andris Treimanis xx, Harald Gudermanis xx, Aleksejs Spasjonnikovs xx

Wolverhampton: Ruddy xx, Bennett xx, Coady xx, Kilman xx, Dendoncker xx, Moutinho xx, Buur xx, Vinagre xx, Neves xx, Cotrone xx, Neto xx

Yedekler: Söndergaard, Vallejo, Richards, Jota, Perry, Otasowie, Cundle

Teknik Direktör: Nuno Espirito

Beşiktaş: Utkut xx, Kerem Kalafat xx, Necip x, Erdoğan Kaya xx, Rebocho xx, Oğuzhan x, Erdem Seçgin xx, Lens xx, Boyd xx, Güven xx, Umut xx

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Roco, Rıdvan Yılmaz, Elneny, Diaby, İlkay İşler

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kart: Kilman (Wolverhampton) - İSTANBUL

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

Spor

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