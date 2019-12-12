UEFA Avrupa Ligi: Wolverhampton: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa
Ligi K Grubu son hafta maçında Beşiktaş
, deplasmanda İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Rebocho'nun yerden sert yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından dışarı gitti.
42. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Neves'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Molineux Ground
Hakemler: Andris Treimanis xx, Harald Gudermanis xx, Aleksejs Spasjonnikovs xx
Wolverhampton: Ruddy xx, Bennett xx, Coady xx, Kilman xx, Dendoncker xx, Moutinho xx, Buur xx, Vinagre xx, Neves xx, Cotrone xx, Neto xx
Yedekler: Söndergaard, Vallejo, Richards, Jota, Perry, Otasowie, Cundle
Teknik Direktör: Nuno Espirito
Beşiktaş: Utkut xx, Kerem Kalafat xx, Necip x, Erdoğan Kaya xx, Rebocho xx, Oğuzhan x, Erdem Seçgin xx, Lens xx, Boyd xx, Güven xx, Umut xx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Roco, Rıdvan Yılmaz, Elneny, Diaby, İlkay İşler
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kart: Kilman (Wolverhampton) - İSTANBUL