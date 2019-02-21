UEFA Avrupa Ligi: Zenit: 2 - Fenerbahçe: 1 (İlk Yarı)

UEFA Avrupa
Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe
, deplasmanda Rus ekibi Zenit
ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sağ kanattan Driussi'nin ortasında Sadık'tan seken topu Azmoun göğsüyle Ozdoev'e indirdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
11. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Moses'in şutu kaleci Lunev'de kaldı.
28. dakikada Moses'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ayew'in kafa vuruşunda top auta gitti.
37. dakikada Driussi'nin sol kanattan ortasında arka direkte topa iyi yükselen Azmoun kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
43. dakikada Alper'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mehmet Topal
'ın şık vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
Stat: Krestovsky
Hakemler: Michael Oliver
xxx, Stuart Burt xx, Simon Bennett xx
Zenit: Andrei Lunev xx, Branislav Ivanovic
xx, Igor Smolnikov
xx, Aleksandr Anyukov xx, Yaroslav Rakitskyi xx, Hernani Junior xx, Wilmar Barrios xx, Magomed Ozdoev xx, Artem Dzyuba xx, Serdar Azmoun xx, Sebastian Driussi xx
Yedekler: Mikhail Kerzhakov, Luis Neto, Elmir Nabiullin, Leon
Musaev, Matias Kranevitter, Anton Zabolotny, Robert Mak
Teknik Direktör: Sergei Semak
Fenerbahçe: Harun xxx, Sadık x, Şener xx, Hasan Ali
xx, Skrtel xx, Jailson
xx, Eljif Elmas
xx, Mehmet Topal xxx, Moses xx, Alper xx, Ayew xx
Yedekler: Volkan Demirel
, Neustadter, İsmail, Abdulcebrail Akbulut, Tolgay Arslan, Frey, Slimani
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Ozdoev (dk. 4), Azmoun (dk. 37) (Zenit), Mehmet Topal (dk. 43) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Azmoun, Hernani Junior (Zenit), Alper Potuk
, Skrtel (Fenerbahçe) - ST. PETERSBURG
Avrupa, Fenerbahçe, Zenit, Spor
Kaynak: İHA