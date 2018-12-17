17 Aralık 2018, 15:41
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UEFA Avrupa Liginde Eşleşmeler Belli Oldu

UEFA Avrupa Liginde Eşleşmeler Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turunda eşleşmeler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turunda eşleşmeler belli oldu. Sarı-lacivertliler, Rus temsilcisi Zenit'le, Galatasaray ise Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi. Avrupa Ligi'nde D Grubu'nu 8 puanla ikinci sırada bitirerek bir üst tura yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Rus ekibi Zenit oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı D Grubu'nu 4 puanla üçüncü sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray ise Portekiz temsilcisi Benfica eşleşti. Son 32 turu ilk maçları 12- 14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri şöyle: Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya) Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya) Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika) Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya) Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya) Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere) Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya) Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya) Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya) Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya) Fenerbahçe - Zenit (Rusya) Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya) BATE Borisov (Belarus) - Arsenal (İngiltere) Galatasaray - Benfica (Portekiz)

(İHA) İspanya,Portekiz,Avrupa
Kaynak: İHA

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