05.07.2019 18:20
Haberler» Güncel» Haber

"UEFA, Avrupa Ligine katılmamıza izin veriyor"

"UEFA, Avrupa Ligine katılmamıza izin veriyor"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın Avrupa kupalarına katılmalarına izin verdiğini söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın Avrupa kupalarına katılmalarına izin verdiğini söyledi.
Finansal Fair Play denetiminden geçemeyen ve dosyası bir üst kurula taşınan Trabzonspor'a UEFA'dan sevindirici haber geldi. Bordo-mavililer önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın Avrupa kupalarına katılmalarına şartlı izin verdiğini belirterek, "Avrupa kupalarına katılmamıza UEFA izin veriyor ancak 15 Ekim'e kadar bazı şartları yerine getirmemiz isteniyor. Bu şartları biz kulüp olarak bugün itibariyle yerine getirmiş durumdayız" dedi.
(Gökmen Şahin/İHA)
Kaynak: İHA
Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Avrupa, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:38   Habib-i Neccar Dağı'ndaki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
19:38   DENİZLİ Parkta fare zehri içip intihara kalkıştı
19:36   Fotoğraflar// Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu köylülerle buluştu
19:36   Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Çatalca'da
19:34   Asansör boşluğuna düşen 5 yaşındaki çocuğu, itfaiye kurtardı
19:34   Meteor düştüğüne inanılan çukur araştırılacak
19:34   Belediye başkanının vurduğu öne sürülen kız kardeşi kurtarılamadı (2)