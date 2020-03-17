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UEFA Başkanı Ceferin: EURO 2020'yi ertelemek tek seçeneğimizdi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) 1 yıl ertelendiğini açıkladı.

17.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:40
UEFA Başkanı Ceferin: EURO 2020'yi ertelemek tek seçeneğimizdi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) 1 yıl ertelendiğini açıkladı. Organizasyonun 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

Ceferin, erteleme kararı sonrası açıklamalarda bulundu. EURO 2020'nin 2021 yılına ertelenmesiyle ilgili olarak Ceferin, "Hepimiz biliyoruz ki Avrupa'daki bu korkunç virüs, yaşamı oldukça zorlu bir hale getirdi. Şu an için EURO 2020'yi ertelemek tek seçeneğimizdi. EURO 2020'yi ertelemek, yerel lig ve kulüpler düzeyindeki diğer uluslararası turnuvalarda sezonu bitirebilmek için de tek seçeneğimizdi. Şu an için bütün olarak futbolu ve hem oyuncuların, hem de taraftarların sağlığını düşünmeliyiz. Bu nedenle bu 55 ülkenin tamamının da desteğiyle bu kararı aldık" dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Futbol, Avrupa, Spor

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