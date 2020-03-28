Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla duran futbol sezonlarının tamamlanabilmesi için mayıs, haziran ya da haziran sonunda başlatmaları için üç ihtimalleri olduğunu, bu tarihlerde başlayamamaları durumunda bu sezonun kaybedileceğini belirtti.

28.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:22

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica gazetesine konuşan Ceferin, dramatik bir dönemden geçtiklerini şu aşamada sağlığın her şeyden önce geldiğini ifade etti. UEFA Başkanı, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurgulayarak, "Üç seçenek var. Mayıs ortası, haziran ya da haziran sonunda yeniden başlamak. Eğer bunu başaramazsak, muhtemelen sezon kaybedilmiş olacak. Ya da bir sonraki sezonu daha geç başlatmak koşuluyla yeni sezonun başlayacağı tarih de olabilir. Ligler ve kulüpler için en iyi çözüm hangisi göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"BELKİ BÖYLESİ DE İYİ OLABİLİR"

"Kimse bu pandeminin ne zaman biteceğini bilmiyor. Bizim A, B ve C planlarımız var." ifadelerini kullanan Ceferin, kulüp ve lig yöneticileriyle görüştüklerini ancak şu an beklemek durumunda olduklarını kaydetti. Sezonunun yeniden oynanmaya başladığında bütün maçların seyircisiz oynanmasını düşünmenin güç olduğunu dile getiren UEFA Başkanı, "Ama şu an seyircili mi seyircisiz mi olacak, bunu bilemiyoruz. Eğer bir alternatif olmazsa şampiyonaları tamamlayabilmek için belki böylesi de iyi olabilir." şeklinde görüş belirtti.

ATALANTA-VALENCİA YANITI

Ceferin, gelecek yıla erteleme kararı aldıkları Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) 11 Haziran 2021'de başlayabileceğini, maç takvimlerini de buna göre ayarlamak gerektiğini bildirdi. Kovid-19 salgınının yayılmasında Atalanta ile Valencia arasında 19 Şubat'ta Milano'da oynanan maçın büyük rol oynadığına ilişkin eleştiriler de hatırlatılan Ceferin, "Valencia-Atalanta maçı (İspanya'daki ikinci maç) oynanırken Avrupa'nın her yerinde maçlar seyircisiz de olsa oynanıyordu. Bu eşleşmenin ilk maçı olan 19 Şubat'taki Atalanta-Valencia maçına dair de (Seyircili oynatılmasıyla ilgili) ahmakça bir eleştiri duydum. 19 Şubat'ta Lombardiya Bölgesi'nin salgının merkez üssü olacağını kimse bilmiyordu. Hangimiz 'oynanmasın' diyebilirdi ki?" yorumunu yaptı.

"TFF İLE GÖÇMENLER İÇİN FUTBOL SAHASI İNŞA EDECEĞİZ"

Ceferin, Türkiye, Yunanistan ve İtalya'nın güney bölgelerinin sığınmacı kriziyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerken, "Türkiye Futbol Federasyonu ile göçmenler için bir futbol sahası inşa edeceğiz. Sadece profesyonel futbol değil, iyi ve faydalı şeyler bunların paylaşımı için de kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa, Futbol, Spor

Haberin Videosu :

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir

İlgili Haberler

Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
27 Mart itibariyle Türkiye’de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!27 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Ronaldo maaşında indirime gitti! İşte vazgeçtiği rakam Spor
Ronaldo maaşında indirime gitti! İşte vazgeçtiği rakam
Belçika’dan Galatasaray’ın yıldızına kanca Spor
Belçika'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca
Kayserispor’un 51 yaşındaki hocasının test sonucu belli oldu Spor
Kayserispor'un 51 yaşındaki hocasının test sonucu belli oldu
Tosic, Çin’de yaşadıklarını anlattı: Dünyanın sonu gibiydi Spor
Tosic, Çin'de yaşadıklarını anlattı: Dünyanın sonu gibiydi
Ze Luis’ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki Spor
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Beşiktaş’ta ilk ayrılık belli oldu! Yeni adresi Brezilya Spor
Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli oldu! Yeni adresi Brezilya
Koronavirüs hakemleri de vurdu! 1472 hakemin kazancı kesildi Spor
Koronavirüs hakemleri de vurdu! 1472 hakemin kazancı kesildi
Juventus ile Manchester United arasında dev takas Spor
Juventus ile Manchester United arasında dev takas

Son Dakika Spor Haberleri

17:33: Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti - Spor 17:17: Kayserispor en fazla golü ikinci yarıda yedi - Spor 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Başkent'in ilk Espor kulübü kuruldu - Spor 17:14: Ayhancan Güven; Verstappen, Norris ve Montoya ile yarıştı - Spor 17:14: Şakir Kıyak: "Şu ana kadar biriktirdiğimiz paralarla idare etmeye çalışıyoruz..." - Spor 16:42: UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir - Spor 16:23: Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı - Spor 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin 14:54: Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi - Spor 14:48: Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı - Spor