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UEFA bir kez daha toplanıyor

UEFA, Avrupa futbolunun geleceğini tartışmak üzere 23 Nisan'da video konferans toplantısı yapılacağını duyurdu.

16.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:21
UEFA bir kez daha toplanıyor
UEFA, Avrupa futbolunun geleceğini tartışmak üzere 23 Nisan'da video konferans toplantısı yapılacağını duyurdu.

UEFA İcra Komitesi, korona virüs salgınının Avrupa futbolu üzerindeki son gelişmelerini tartışmak üzere 23 Nisan'da bir video konferans toplantısı yapılacağını açıkladı. 23 Nisan'daki toplantı öncesi 21 Nisan'da ise 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile video konferans görüşmesi gerçekleşecek. Görüşmelerde hem yerel hem de Avrupa liglerindeki gelişmeler ele alınacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Avrupa, Spor
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