UEFA Bölgeler Kupası Finallerinin Kura Çekimi Yapıldı

UEFA Bölgeler Kupası (Regions Cup) finallerinin kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, finallerde Türkiye'yi temsil edecek olan İstanbul
Karması, A Grubu'nda Almanya
'dan Bavyera
Karması, Slovakya
'dan Batı Slovakya Karması ve Fransa
'dan Normandiya
Ligi Karması ile eşleşti.
İki grupta toplam 8 takımın katılacağı finallere, Almanya ev sahipliği yapacak. Grup maçları 18, 20, 23 Haziran'da, grup liderlerinin karşılaşacağı final ise 26 Haziran'da oynanacak.
İstanbul Bölge Karması, UEFA Regions Cup eleme turunda Bulgaristan
, Belarus
ve Galler
temsilcilerini yenerek finallere katılmaya hak kazanmıştı.
Fransa, Almanya, İstanbul, Spor
Kaynak: AA