UEFA'da Temsilcilerimizin Maçlarını Yönetecek Hakemler Belli Oldu

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:15



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:15

Fenerbahçe'ye İspanyol hakemBeşiktaş maçının hakemi Lucas BatiAkhisarspor - Standard Liege maçını Adam Farkas yönetecekİSTANBUL, - Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Akhisarspor ve Fenerbahçe'nin son hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.UEFA Avrupa Ligi D Grubu son hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Spartak Trnava'nın konuğu olacak. Antona Malatinského Stadyumu'nda 23: 00'te başlayacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek. Martinez'in yardımcılıklarını ise Raúl Cabanero ve Javier Rodriguez üstlenecekBEŞİKTAŞ'A İTALYAN HAKEMUEFA Avrupa Ligi I Grubu son karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Malmö'yü konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20: 55. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Luca Bati düdük çalacak. Bati'nin yardımcılıklarını ise Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto yapacak.AKHİSARSPOR - STANDARD LİEGE MAÇINI ADAM FARKAS YÖNETECEKUEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yer alan Akhisarspor, gruptaki son karşılaşmasında Standard Liege'i konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Adam Farkas yönetecek. Farkas'ın yardımcılıklarını ise Balázs Buzás ve Balázs Szert yapacak.