Haberler» Spor» Haber

UEFA'da yılın futbolcuları için aday listesi belli oldu

UEFA, 2018-2019 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcuları Ödülü" için aday listeyi belirledi.

08.08.2019 17:27 UEFA'da yılın futbolcuları için aday listesi belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 32 takımın teknik direktörü ile birliğe üye 55 ülkeden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından dört mevki için 3'er futbolcu aday gösterildi.

Kazanan futbolcular ödüllerini 29 Ağustos'ta yapılacak 2019-2020 grup kura çekimi töreninde alacak.

Mevkilerine göre aday gösterilen futbolcular şunlar:

Kaleci: Alisson Becker (Liverpool), Hugo Lloris (Tottenham), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Savunma: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool)

Orta saha: Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona), Christian Eriksen (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool)

Forvet: Sadio Mane (Liverpool), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus)


Barcelona, Liverpool, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:00   Kerem Tunçeri: "Japonya ters bir takım ve ilk maçlar genelde zor olur"
17:55   Gençlerbirliği'nden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ziyaret
17:54   A Milli Erkek Basketbol Takımı basınla buluştu
17:50   Nantes'ta Gourcuff dönemi
17:48   "En büyük hayalimiz olimpiyat"
17:47   Galatasaraylı Çekdar Orhan, Akhisarspor'a transfer oldu!
17:42   Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi