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UEFA'da yılın futbolcuları için aday listesi belli oldu

UEFA, 2018-2019 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcuları Ödülü" için aday listeyi belirledi.

08.08.2019 15:54 UEFA'da yılın futbolcuları için aday listesi belli oldu
UEFA, 2018-2019 sezonunda " Avrupa'da Yılın Futbolcuları Ödülü" için aday listeyi belirledi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 32 takımın teknik direktörü ile birliğe üye 55 ülkeden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından dört mevki için 3'er futbolcu aday gösterildi.
Kazanan futbolcular ödüllerini 29 Ağustos'ta yapılacak 2019-2020 grup kura çekimi töreninde alacak.
Mevkilerine göre aday gösterilen futbolcular şunlar:
Kaleci: Alisson Becker (Liverpool), Hugo Lloris (Tottenham), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)
Savunma: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool)
Orta saha: Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona), Christian Eriksen (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool)
Forvet: Sadio Mane (Liverpool), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus)

Liverpool, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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