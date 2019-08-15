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UEFA'da yılın futbolcusu adayları açıklandı

2019 Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü adayları 10 kişiden 3 kişiye düşürüldü.

15.08.2019 17:37 UEFA'da yılın futbolcusu adayları açıklandı

2019 Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü adayları 10 kişiden 3 kişiye düşürüldü. Bu yıl 9'uncu kez verilecek olan ödül için Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus) ve Virgil van Dijk (Liverpool) yarışacak.
UEFA, 2018-2019 sezonu Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü adaylarını açıkladı. UEFA üyesi 55 ülkeden basın mensupları ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran 80 teknik adam tarafından belirlenen listede Arjantinli Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo ve Hollandalı Virgil Van Dijk yer aldı.
Ödülü almaya hak kazanan oyuncu, 29 Ağustos'ta Monaco'da düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında duyurulacak.


- İstanbul

Lionel Messi, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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