UEFA'daki Temsilcilerimizin Maçlarının Hakemleri Açıklandı!

BEŞİKTAŞ'A İTALYAN HAKEM
UEFA Avrupa Ligi I Grubu son karşılaşmasında Beşiktaş
sahasında Malmö
'yü konuk edecek. Vodafone Park
'ta oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20: 55. Mücadelede İtalya
Futbol Federasyonu'ndan Luca Banti düdük çalacak. Bati'nin yardımcılıklarını ise Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto yapacak.
AKHİSARSPOR - STANDARD LİEGE MAÇINI ADAM FARKAS YÖNETECEK
Fenerbahçe,Beşiktaş,Avrupa
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yer alan Akhisarspor, gruptaki son karşılaşmasında Standard Liege'i konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi Macaristan
Futbol Federasyonu'ndan Adam Farkas yönetecek. Farkas'ın yardımcılıklarını ise Balázs Buzás ve Balázs Szert yapacak.
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:43