UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı

Finansal Fair Play ihlali nedeniyle UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS'a 28 sayfalık bir başvuru yaptı.

14.06.2020 19:18 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:40

Trabzonspor, Avrupa'dan 1 yıl men edilmesinin ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) resmi başvuruyu yaptı.

BAŞVURU 28 SAYFADAN OLUŞUYOR

Bordo-mavililer, İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan CAS mahkemesine görevlendirdiği 3 avukatla başvuruda bulundu. Trabzonspor Kulübü, cezanın kaldırılması talebinde bulunurken, ayrıca oturumlu görüşme talep etti.

Öte yandan Trabzonspor'un yaptığı başvurunun 28 sayfadan oluştuğu belirtildi.

UEFA’dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS’a başvuru yaptı
Etiketler: Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor, Avrupa, Spor, Haber
Yorumlar (6)
MURAT USTA: muzo avrupada en çok puan alan takımlar arsında olan bir kulüp zamanında yediğiniz naneleri cümle alem biliyor temiz değilsiniz ve aslada olamazsınız
Cevap Yaz 1 0
MUZO: Ulan trabzon Avrupaya gitse ne olur, gitmese ne olur. Zaten bu zamana kadar kaç defa gitmiş, gidipte ne yapmış?Bu zamana kadar zaten kollandığı için küme düşmedi.
Cevap Yaz 17 10
AĞLA: Kim kollamış Trabzon''u? Yıllardır hakkı yeniyor bu takımın tırnakları ile kazıya kazıya geldi bu noktaya bir sürü oyuncu çıkardılar altyapıdan keşke bütün Türk takımları böyle olsa
0 0
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Spor Manşet

Haberler

Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır’ın yeni sezonda Premier Lig’e transfer olacağını söyledi Spor
Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo’ya sosyal medyadan küfür etti Spor
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Emre Bol’dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun Spor
Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor’ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı Spor
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel’i yanına çağırarak talimatlar verdi Spor
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi
Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk’la prensipte anlaştı Spor
Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı
Barcelona’nın eski yıldızı Mendieta’dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu Spor
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu
Tahir Karapınar’dan Trabzonspor’a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti Spor
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Haberler››Spor››UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

14:52: Pınar Karşıyaka'dan online imza töreni - Spor 14:52: TÜBAD Başkanı Çetin Yılmaz: Türk antrenörlerinin daha fazla zor durumda bırakılmamasını rica... - Spor 14:49: Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor - Spor 14:47: Frutti Extra Bursaspor, 2020-21 sezonunda Eurocup'ta! - Spor 14:47: Son dakika! Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Galatasaray maçına... - Spor 14:46: Sörloth'un babasının hedefinde Emre Belözoğlu var: Kulübün en çok nefret edilen ismi - Spor 13:59: Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı - Magazin 13:52: Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek - Spor 12:11: Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı - Haber 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler