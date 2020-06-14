UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
Finansal Fair Play ihlali nedeniyle UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS'a 28 sayfalık bir başvuru yaptı.
14.06.2020 19:18 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:40
Trabzonspor, Avrupa'dan 1 yıl men edilmesinin ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) resmi başvuruyu yaptı.
BAŞVURU 28 SAYFADAN OLUŞUYOR
Bordo-mavililer, İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan CAS mahkemesine görevlendirdiği 3 avukatla başvuruda bulundu. Trabzonspor Kulübü, cezanın kaldırılması talebinde bulunurken, ayrıca oturumlu görüşme talep etti.
Öte yandan Trabzonspor'un yaptığı başvurunun 28 sayfadan oluştuğu belirtildi.
Etiketler: Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor, Avrupa, Spor, Haber
Yorumlar (6)
MURAT USTA: muzo avrupada en çok puan alan takımlar arsında olan bir kulüp zamanında yediğiniz naneleri cümle alem biliyor temiz değilsiniz ve aslada olamazsınız
MUZO: Ulan trabzon Avrupaya gitse ne olur, gitmese ne olur. Zaten bu zamana kadar kaç defa gitmiş, gidipte ne yapmış?Bu zamana kadar zaten kollandığı için küme düşmedi.