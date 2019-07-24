Haberler» Spor» Haber

UEFA'dan Abdülkadir Bitigen'e görev

Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen; UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turunda FC Norrköping-Liepja maçını yönetecek.

24.07.2019 12:39 UEFA'dan Abdülkadir Bitigen'e görev
Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen; UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turunda FC Norrköping-Liepja maçını yönetecek.

İsveç'in FC Norrköping ile Letonya'nın Liepja takımları arasında 25 Temmuz 2019 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu müsabakasında Kayseri Bölgesi Üst Klasman Hakemi Abdulkadir Bitigen Dördüncü Hakem olarak görev yapacak. Bu karşılaşmada, yine Türkiye'den FIFA kokartlı hakemimiz Hüseyin Göçek orta hakem olarak görev yapacak. İsveç'in Norrkoping şehrindeki Norrköpings Idrottsparken Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada, Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. - KAYSERİ

Kayseri, Avrupa, İsveç, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:06   Barcelona vs Chelsea maç özeti
14:06   Cristiano Ronaldo'nun Asya turu antremanındaki en iyi anları
14:06   Uluslararası Şampiyonlar Kupası: Real Madrid vs Arsenal
14:06   Carvajal, Isco, Marcelo ve Real Madrid Arsenal Maçı öncesi imza imzaladılar
14:06   Gerileme: Pedrinho'nun İlk Korintliler Amacı
14:06   Marcelo Real Madrid Comeback Vs Arsenal ile Memnun
14:06   Valverde: 'Fitness alıyoruz'