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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda CSKA Moskova ile Espanyol arasında oynanacak karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak.

30.09.2019 15:26UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda CSKA Moskova ile Espanyol arasında oynanacak karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Rusya'nın CSKA Moskova ile İspanya'nın Espanyol takımları arasında 3 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek.

Rusya'nın Moskova şehrindeki CSKA Arena Stadyumu'nda saat 19.55'te başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. - İSTANBUL

Ali Palabıyık, Moskova, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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