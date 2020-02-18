Haberler » Spor » UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev - Spor

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Ali Palabıyık, Almanya'nın Eintracht Frankfurt ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu müsabakasını yönetecek.

18.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:01UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Ali Palabıyık, 'nın Eintracht ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında 20 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu müsabakasını yönetecek.

Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Frankfurt Stadyumu'nda, TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve Halis Özkahya görev yapacak.



Ali Palabıyık, Frankfurt, Almanya, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 14:00:41