UEFA'dan asker selamı skandalı! Milli Takım'ın sevinci için inceleme başlatıldı

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, kendisine ulaşan İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya konuştu ve, bu sevincin "provokasyon" taşıyıp taşımadığını inceleyeceğini söyledi.

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımız, Arnavutluk'u son dakika golüyle mağlup ederken maç sonu büyük sevinç yaşanmış ve futbolcular, teknik heyet ile birlikte Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonda askerlerimize destek olmak için asker selamı vermişti.

SKANDAL "PROVOKASYON OLABİLİR" ÇIKIŞI

Philip Townsend, "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim." ifadelerini kullandı.

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend

İtalya'da gün içinde de İtalyan Senatör Roberto Calderoli, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cengiz Ünder ve Merih Demiral'ın Roma ve Juventus'tan gönderilmesini gerektiğini söyleyen küstah bir açıklama yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy'de karşılaştığı Arnavutluk'u 1-0 yenmişti. Galibiyet golünü 90+1. dakikada Cenk Tosun ile bulan milliler, golden sonra müthiş sevinç yaşarken, golü de Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Mehmetçiklere armağan etmişti. Futbolcular golden sonra hep birlikte asker selamı vermişti..