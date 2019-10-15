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UEFA'dan "asker selamı" soruşturması

UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların olası siyasi provokasyon içinde oldukları gerekçesiyle disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.

15.10.2019 19:50UEFA'dan
UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların olası siyasi provokasyon içinde oldukları gerekçesiyle disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, A Milli Takım'da forma giyen futbolcuların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde geçen cuma günü Arnavutluk ve dün Fransa ile oynadıkları maçlarda olası siyasi provokasyon içeren davranışlar sergilediği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturmayı yönetmesi amacıyla UEFA Etik ve Disiplin Kurulu'ndan bir müfettişin görevlendirildiği, konu hakkında detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağı ifade edildi.
A Milli Takım'da futbolcular, konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği ve Fransa deplasmanında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda attıkları gollerin ardından asker selamı vererek bu golleri Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe armağan etmişti.
Öte yandan UEFA, Bulgaristan-İngiltere maçındaki ırkçı tezahüratlar üzerine taraflar hakkında soruşturma açtığını da bildirdi.

Arnavutluk, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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