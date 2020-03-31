UEFA'dan Başakşehir'e 1500 Euro para cezası
UEFA, Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'e, taraftarların meşale yakmasından dolayı 1500 Euro para cezası verdi.
31.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:55
UEFA, Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir 'e, taraftarların meşale yakmasından dolayı 1500 Euro para cezası verdi.
Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fatih Terim Stadı'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 yenen Başakşehir'e, UEFA'dan para cezası geldi. Söz konusu müsabakada taraftarların meşale yakmasından dolayı turuncu-lacivertli kulüp, 1500 Euro para cezasına çarptırıldı.
M.Başakşehir, bu cezayı kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 90 gün içinde ödemek zorunda. - İSTANBUL
Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fatih Terim Stadı'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 yenen Başakşehir'e, UEFA'dan para cezası geldi. Söz konusu müsabakada taraftarların meşale yakmasından dolayı turuncu-lacivertli kulüp, 1500 Euro para cezasına çarptırıldı.
M.Başakşehir, bu cezayı kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 90 gün içinde ödemek zorunda. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Başakşehir, Spor