UEFA'dan Başakşehir'e 1500 Euro para cezası
UEFA, Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'e, taraftarların meşale yakmasından dolayı 1500 Euro para cezası verdi.
31.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:55
UEFA, Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir 'e, taraftarların meşale yakmasından dolayı 1500 Euro para cezası verdi.
Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fatih Terim Stadı'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 yenen Başakşehir'e, UEFA'dan para cezası geldi. Söz konusu müsabakada taraftarların meşale yakmasından dolayı turuncu-lacivertli kulüp, 1500 Euro para cezasına çarptırıldı.
M.Başakşehir, bu cezayı kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 90 gün içinde ödemek zorunda.
(İHA)
Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fatih Terim Stadı'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 yenen Başakşehir'e, UEFA'dan para cezası geldi. Söz konusu müsabakada taraftarların meşale yakmasından dolayı turuncu-lacivertli kulüp, 1500 Euro para cezasına çarptırıldı.
M.Başakşehir, bu cezayı kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 90 gün içinde ödemek zorunda.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Başakşehir, Güncel