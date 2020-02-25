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UEFA'dan Covid-19 uyarısı: Müsabakalar ertelenebilir

UEFA Asbaşkanı Michele Uva, Çin'de başlayan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve spor organizasyonlarına ara verilebileceğini söyledi.

25.02.2020 20:57 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:57UEFA'dan Covid-19 uyarısı: Müsabakalar ertelenebilir
UEFA Asbaşkanı Michele Uva, Çin'de başlayan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve organizasyonlarına ara verilebileceğini söyledi.

İtalyan devlet kanalı RAI'ye konu hakkında açıklamalarda bulunan Uva, salgının son günlerde 'da çok hızlı yayıldığının farkında olduklarını vurgulayarak, "UEFA olarak şu anda beklemedeyiz. Salgından etkilenen her ülkeyi ve oralarda düzenlenen spor organizasyonlarını yakından takip ediyoruz." diye konuştu.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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