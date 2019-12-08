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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 6'ncı ve son haftasında oynanacak Napoli - Genk karşılaşmasında düdük çalacak.

08.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:33UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 6'ncı ve son haftasında oynanacak - karşılaşmasında düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi E Grubu son haftasında İtalya'nın Napoli takımının Belçika Ligi ekiplerinden Genk'i sahasında konuk edeceği mücadeleyi yöneteceği bildirildi. Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.Napoli ile Genk arasında 10 Aralık Salı günü oynanacak müsabaka TSİ 20.55'te başlayacak.



Cüneyt Çakır, Napoli, Genk, Spor

Kaynak: DHA

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