UEFA'dan Erol Ersoy'a Görev

UEFA Gözlemcisi Erol Ersoy
, İspanya
ile Norveç
takımları arasında oynanacak maçta görevlendirildi. Türkiye Futbol Federasyonu
'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamasında, "UEFA Gözlemcimiz Erol Ersoy, İspanya ile Norveç takımları arasında 23 Mart
2019 Cumartesi günü oynanacak Euro 2020 Elemeleri F Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. İspanya'nın Valencia
şehrindeki Mestalla Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 22.45'te başlayacak" denildi. - İSTANBUL
Norveç, İspanya, Erol Ersoy, Spor
Kaynak: İHA