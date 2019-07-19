Haberler» Spor» Haber

UEFA'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacağını bildirdi.

19.07.2019 18:53 UEFA
Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli yaptırımlar uygulayacağını bildirdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin 2016 yılında imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasının kurallarını ihlal ettiği ve kulübün elde edeceği UEFA gelirlerinden 2 milyon avro kesintiye gidileceği kaydedildi.
Sarı-lacivertli kulüp, borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandırması halinde para cezası 1 milyon avroya düşecek.
Fenerbahçe'ye pozitif transfer bakiyesi zorunluluğu getiren UEFA, aksi takdirde kulübün 2020-21 ve 2021-22 sezonlarındaki yeni transferlerini UEFA kadrosuna dahil edemeyeceğine hükmetti.
UEFA ayrıca sarı-lacivertli kulübün 2020-21 ve 2021-22 sezonlarındaki UEFA kadrolarının 23 futbolcuyla sınırlandırılmasına karar verdi.
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Avrupa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:17   Dünya Eskrim Şampiyonası
19:00   Erdal Torunoğulları neden istifa etti?
18:53   UEFA'dan Fenerbahçe açıklaması
18:50   Merih Demiral, Juventus'un kampına katılamıyor! Çin vize vermedi
18:47   Trabzonspor, Gaston Matias Campi transferini KAP'a bildirdi
18:33   UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı
18:26   Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men cezası vermeyen UEFA, sarı-lacivertli kulübe çeşitli...