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UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi! Men cezası yok

UEFA, Fenerbahçe'ye Avrupa'dan men cezası vermedi. UEFA, Fenerbahçe'ye 2 milyon euro para cezası verdi. Fenerbahçe, mevcut borcunu 15 Ekim 2019'a kadar yapılandırırsa, UEFA tarafından verilen 2 milyon euroluk ceza 1 milyon euroya inecek. Sarı lacivertli ekibin ayrıca, 2021-2022 sezonlarında aldığından daha çok oyuncu satması gerekiyor.

19.07.2019 18:02

UEFA'dan Fenerbahçe için son dakika kararı... TRT Spor'un geçtiği habere göre; UEFA, Fenerbahçe'ye men cezası vermeyecek. Finansal Fair-Play çerçevesinde çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

İŞTE UEFA'NIN FENERBAHÇE İÇİN VERDİĞİ KARARIN DETAYLARI

Fenerbahçe'ye 2 milyon euro para cezası verdi. Fenerbahçe'ye ayrıca 23 futbolcu kısıtlaması getirildi. Ayrıca, Fenerbahçe'ye 2021-2022 sezonlarında pozitif transfer bakiyesi (Aldığından çok satması gerekiyor) zorunluluğu getirdi. 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında transfer bakiyesinde artıya geçmezse, yeni transferlerini UEFA kadrosuna dahil edemeyecek. Fenerbahçe, mevcut borcunu 15 Ekim 2019'a kadar yapılandırırsa, UEFA tarafından verilen 2 milyon euroluk ceza 1 milyon euroya indirilecek.

Fenerbahçe Kulübü, UEFA'dan ceza almamak için Fener Ol kampanyası yapmıştı. Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan'da başlayan "Fener Ol" kampanyasında toplanan paranın şu ana dek 150 milyon liraya yaklaştığını açıklamıştı.

1,5 MİLYONDAN FAZLA SMS ATILDI

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, kampanyanın başlamasından bugüne destek SMS'lerinin sayısının da 1 milyon 640 bini geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Fener Ol" kampanyasının Türkiye'de bugüne kadar yapılan birçok kampanyayı geride bıraktığına vurgu yapılırken, "Fener Ol kapsamında Sayın Acun Ilıcalı ve Sayın Ferit Faik Şahenk'in katkılarıyla TV8 ve Star TV'de WinWin projesinin yayınları yapıldı ve kampanyaya destek zirve noktasına ulaştı. Tüm sezon Fenerbahçe'ye desteğini göstererek sezon formalarını alan taraftarlar, WinWin özel etkinliğinde 125 binden fazla 'İz Bırakanlar Triko Forma' ile kampanyaya katkıda bulundu. WinWin projesinin sonunda noter huzurunda düzenlenen çekilişle SMS atan taraftarlar arasından 5 ev, 20 araba sahiplerini buldu. Talihliler arasından sadece bir SMS atan taraftarlar da ev ve araba gibi büyük ödüllerden birini kazanmayı başardı. WinWin kapsamında verilecek 5 bin hediyeyi kazanan isimler 29 Haziran'da Fenerbahçe web sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklanacak." ifadelerine yer verildi.

Fener Ol kapsamında gerçekleşen ve 12 Mayıs tarihinde başlayan WinWin etkinliğinin 22 Haziran'da sona erdiği hatırlatılırken, "Fener Ol" kampanyasının ise 1 yıl boyunca farklı etkinliklerle süreceği kaydedildi.

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi! Men cezası yok

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Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (9)
CİMBOM: Kendini rezil eden bin takım beter ol limon sat fener
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SAMİ: en güzel günün büyle olur inşallah şikeci dilenciler
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ASLAN1973: beter ol fener
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FB: sen beter ol pisi pisi
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HAKAN66: İyi yöneticiler yesin millet para versin kerizmi millet. Ali koç para versin
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CAN: eliniz deymişken turkiye ligindende men edin temiz bir lig izliyelim
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COMBOM: yok o zaman kendini sampiyon sanan bir taraftar toplulugunu nasil izleyecegiz eglence cikmaz
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CİMBOM: men edin gitsin zaten gidemiyor seneyede gidemez insallah
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BEŞİKTAŞŞ: bence gerek yok zaten gidemiyolar
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