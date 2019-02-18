18 Şubat 2019, 17:31
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UEFA'dan Fenerbahçe-Zenit Mücadelesine İnceleme!

Fenerbahçe ile Zenit arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı, Rus ve Türk taraftarların tribünde yaptığı çirkin tezahürat ve merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu tarafından incelemeye alınacak.

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında tribünlerde yaşanan olaylar sebebiyle UEFA tarafından incelemeye alınacak. Hem Fenerbahçe hem de Zenit tribününde merdiven boşluklarının dolu olması ve kötü tezahürat sebebiyle UEFA gözlemcileri iki takım hakkında incelemelere başladı.

KARAR 28 MART'TA VERİLECEK

Karşılaşmanın ilk yarısında Zenit tribünlerinin attığı meşaleye dikkat çeken UEFA yetkilileri, Rus kulübünü disiplin kuruluna sevk ederken, aynı zamanda çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle iki kulübü birden yeniden disiplin kuruluna sevk etti. UEFA gözlemcilerinin raporlarını da dikkate alacak olan kurul, yaptığı incelemelerin ardından 28 Mart'ta konuyla ilgili olarak kararını verecek.

Kaynak: İHA


YORUMLAR (10)
O: şu Galatasaray''ın hakkını yedi uefa hakemleri bunamı inceleme var Türk düşmanı hepsi
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KENAN: Türkün türkten Fenerbahçelinin Fenerbahçeden başka dostu olmaz olmasınada gerek yok yenince kılıf ara içimizdeki ruslarla beraber
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CENGİZ : Evet Ersun Yanal nerde kalmıştık
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  • CENGİZ : İnanırsan kazanırsın on kişilik Konya karşısında iki libero bu neyin kafası sen gerçekten antrenör müsün rakip takım değeri bir de Fenerbahçe nin değeri yuro milyon hesapla birde oynatılan oyunun değerini hesapla yazacak çok şey varda yazık diyorum
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HAYDAR: Ayda yılda bir galip geldi onuda elinden alırlar fener 3.0 mağlup
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