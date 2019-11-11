UEFA'dan gözlemciler Erol Ersoy ve Deniz Dilan Gökçek İşcan'a görev

UEFA, Türk gözlemciler Erol Ersoy ile Deniz Dilan Gökçek İşcan'a bazı maçlarda görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Erol Ersoy, 13-19 Kasım tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 9. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak. 9. Grup'ta Ukrayna, İsveç, Slovenya, Estonya takımları mücadele edecek.

Deniz Dilan Gökçek İşcan ise Danimarka ile Gürcistan arasında yarın oynanacak 2021 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Kaynak: AA