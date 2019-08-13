Haberler» Güncel» Haber

UEFA'dan Hali Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Vitoria SC ile FK Ventspils arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçını yönetecek.

13.08.2019 11:30 UEFA'dan Hali Umut Meler'e görev
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Vitoria SC ile FK Ventspils arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçını yönetecek. FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Vitoria SC ile Letonya'nın FK Ventspils takımları arasında 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu müsabakasını yönetecek. Portekiz'in Guimaraes şehrindeki Estadio D. Afonso Henriques Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:20   Bir yılda 255 milyon 433 bin fidan toprakla buluştu
12:15   Osmaniye'de düğün yemeklerinin vazgeçilmezi sarma ve dolma
12:10   Gökyüzünde çığlık ve kahkaha atarak eğleniyorlar - MUĞLA
12:10   Sakal bakımı hakkında doğru bilinen yanlışlar
12:10   RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NIN YAPIMI DEVAM EDİYOR
12:08   Marmara Adası'ndaki feci yangınla ilgili 1 kişi gözaltında
12:00   "Mangal alışkanlığı mide kanserini tetikliyor"