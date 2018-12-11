UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 13 Aralık Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda oynanacak Lazio-Eintracht Frankfurt maçında görev yapacak.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.<br><br>Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.