UEFA'dan Halil Umut Meler'e Görev

FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler, Romanya
ile Faroe Adaları
arasında oynanacak maçta düdük çalacak.
Halil Umut Meler, Romanya ve Faroe Adaları takımları arasında yarın oynanacak Euro 2020 Elemeleri F Grubu müsabakasını yönetecek. Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr.Constantin Radulescu Stadyumu'nda saat 22: 45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Çağlar
Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan
olacak. - İSTANBUL
Faroe Adaları, Romanya, HALİL UMUT MELER, Spor
Kaynak: İHA