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UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçı olan Rosenborg-PSV Eindhoven mücadelesinde düdük çalacak.

30.09.2019 15:29UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçı olan Rosenborg-PSV Eindhoven mücadelesinde düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Norveç'in Rosenborg BK ile Hollanda'nın PSV Eindhoven takımları arasında 3 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu müsabakasını yönetecek.

Norveç'in Trondheim şehrindeki Lerkendal Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. - İSTANBUL

HALİL UMUT MELER, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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