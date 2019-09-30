UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa
Ligi D Grubu ikinci maçı olan Rosenborg-PSV Eindhoven mücadelesinde düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Norveç'in Rosenborg BK ile Hollanda'nın PSV Eindhoven takımları arasında 3 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu müsabakasını yönetecek.
Norveç'in Trondheim şehrindeki Lerkendal Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. - İSTANBUL