Haberler » Spor » UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 6. Grup'ta oynanacak Karadağ-İspanya maçını yönetecek.

11.10.2019 14:55UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 6. Grup'ta oynanacak Karadağ-İspanya maçını yönetecek.

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e görev verdi. Meler, Karadağ ile İspanya takımları arasında 15 Ekim 2019 Salı günü oynanacak Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 6. grup müsabakasında düdük çalacak. Karadağ'ın Podgoriçe şehrindeki Gradski Stadyumu'nda TSİ 19.45'de başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. - İSTANBUL

HALİL UMUT MELER, Karadağ, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:26 KBSL'de 40. sezon yarın başlıyor! Son yıllara Fenerbahçe damgası...
17:21 Türkiye Okçuluk Kupası finalinde en iyi 32 sporcu mücadele edecek
17:25 Fatih terim: barış harekatının başarıyla bitmesi en büyük temennimiz
17:19 Basketbolda yeni heyecan Frutti Extra Bursaspor
17:22 Antalyaspor'un futbolcusu drole'un ayağı kırıldı
17:11 Sigortam.net İTÜ Basket'le sponsorluk anlaşması yenilendi
17:11 Göztepe'de, efsane kaptanın toprağı yeni statta
11.10.2019 17:32:38