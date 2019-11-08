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UEFA'dan Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy'a görev

UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ve FIFA kokartlı yardımcı hakem Kerem Ersoy'a Kuzey İrlanda'da düzenlenecek Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Hazırlık Turnuvası'nda görev verdi.

08.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:52 UEFA'dan Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy'a görev
UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler ve FIFA kokartlı yardımcı hakem Kerem Ersoy'a Kuzey İrlanda'da düzenlenecek Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Hazırlık Turnuvası'nda görev verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Halil Umut Meler ve Kerem Ersoy, 12-18 Kasım tarihlerinde Kuzey İrlanda'da organize edilecek turnuvada görev alacak.
Turnuvada Almanya, Kuzey İrlanda, Norveç ve Portekiz mücadele edecek.
FIFA kokartlı hakemler, Portekiz-Almanya ve Kuzey İrlanda-Almanya maçlarında görev yapacak.

HALİL UMUT MELER, Kuzey İrlanda, Kerem Ersoy, Spor

Kaynak: AA

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