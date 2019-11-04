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Vitoria-Arsenal maçını Halis Özkahya yönetecek!

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda oynanacak Vitoria-Arsenal karşılaşmasında Halis Özkahya düdük çalacak.

04.11.2019 16:43

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Portekiz temsilcisi Vitoria ile İngiltere ekibi Arsenal arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek.

DÖRDÜNCÜ HAKEM ALPER ULUSOY OLACAK

6 Kasım Çarşamba günü D. Afonso Henriques Stadyumu'nda TSİ 18.50'de oynanacak karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Cem Satman yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

KASIMPAŞA-YENİ MALATYA MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Halis Özkahya, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor mücadelesini yönetmiş ve Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kart gösterdikten sonra "Defol" diyerek olay olmuştu.

Vitoria-Arsenal maçını Halis Özkahya yönetecek!

Halis Özkahya, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA


YORUMLAR (2)
MALATYASPOR:bu adama nasıl maç veriyo uefa bu kadar beceriksiz bencil satılık bir hakemi nasıl verir. enteresan
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CENK:yazık bu hakemin düdüğü alınmalıdır adaletin a sı yok eyyamcı
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