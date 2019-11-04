Vitoria-Arsenal maçını Halis Özkahya yönetecek!

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Portekiz temsilcisi Vitoria ile İngiltere ekibi Arsenal arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek.

DÖRDÜNCÜ HAKEM ALPER ULUSOY OLACAK

6 Kasım Çarşamba günü D. Afonso Henriques Stadyumu'nda TSİ 18.50'de oynanacak karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Cem Satman yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

KASIMPAŞA-YENİ MALATYA MAÇINI YÖNETMİŞTİ

Halis Özkahya, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor mücadelesini yönetmiş ve Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kart gösterdikten sonra "Defol" diyerek olay olmuştu.