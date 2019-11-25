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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanacak F91 Dudelange-APOEL mücadelesinde Halis Özkahya düdük çalacak.

25.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:39UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA Ligi A Grubu'nda oynanacak F91 Dudelange-APOEL mücadelesinde Halis Özkahya düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, 'un F91 Dudelange ile Güney Kıbrıs Rus Kesimi'nin APOEL takımları arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi A grubu müsabakasını yönetecek.

Lüksemburg'un Josy Barthel Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. - İSTANBUL

Halis Özkahya, Lüksemburg, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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