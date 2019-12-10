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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynanacak Cluj-Celtic maçında Halis Özkahya düdük çalacak.

10.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:00UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA Ligi E Grubu'nda oynanacak Cluj- maçında Halis Özkahya düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Romanya'nın CFR Cluj ile İskoçya'nın Celtic takımları arasında 12 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu müsabakasını yönetecek.Romanya'nın Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Rdulescu Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada, Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
(İHA)

Halis Özkahya, Celtic, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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