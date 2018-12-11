UEFA'dan Hüseyin Göçek'e Görev

11 Aralık 2018 Salı 12:54



11 Aralık 2018 Salı 12:54

FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Kopenhag ile Bordeaux arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, Danimarka'nın Kopenhag ile Fransa'nın Bordeaux takımları arasında 13 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek. Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Serkan Ok'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak. - İSTANBUL